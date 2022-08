CoopVoce: clamorose le offerte Evolution con 100GB gratis

Tra i gestori virtuali il dominio sembrerebbe essere riservato a CoopVoce, provider che non esita a battere tutte le altre aziende con le sue promozioni. Le Evolution sono peraltro ancora disponibili con i soliti contenuti, i quali culminano in prezzi davvero molto bassi.

Adesso sono ancora disponibili con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti che arrivano fino a 100 giga. Ricordiamo che non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda contenuti e prezzo.

CoopVoce: queste sono le promozioni più desiderate del momento grazie ai loro contenuti ma soprattutto ai prezzi

Come il gestore CoopVoce aveva già disposto durante i primi tempi del lancio di questa linea di offerte, non ci saranno cambiamenti. Ricordiamo infatti che le rimodulazione non potranno colpire le promozioni Evolution, le quali resteranno sempre disponibile con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti. Potrete infatti sottoscrivere una di queste tre offerte ed essere sicuri che non cambierà mai nel tempo.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS