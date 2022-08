I proprietari di telefoni Android devono stare attenti: ci sono app “dannose” che potrebbero essere in agguato sul telefono di molti utenti.

Le app sono state scaricate già da milioni di utenti. È stato scoperto a seguito di una ricerca sulla sicurezza mandata avanti da Maxime, che ha affermato che alcune di queste app sono state scaricate 3 milioni di volte.

Ciò include app per fotocamere, editori di video e tastiere emoji. Ma fa tutto parte di una campagna progettata per estrarre silenziosamente denaro dalle vittime. La maggior parte di queste app contengono un malware capace di rubare informazioni personali, password e in alcuni casi prendere il controllo completo del tuo smartphone.

Questo particolare attacco influisce solo sui proprietari di telefoni Android: gli utenti di iPhone non sono interessati. Questo perché l’attacco è distribuito tramite Google Play Store.

Ecco l’elenco delle app interessate

Ecco l’elenco delle app secondo Maxime:

Vlog Star Video Editor – 1 milione+

Lanciatore 3d creativo – 1 milione+

Camera divertente – 500.000+

Wow Beauty Camera – 100.000+

Tastiera Emoji GIF – oltre 100.000

Keyboard e tema Razer – oltre 50.000

Freeglow Camera 1.0.0 – 5.000+

Coco Camera v1.1 – 1.000+

Se hai scaricato una di queste app, dovresti eliminarle immediatamente.

Anche se le app vengono rimosse dal Google Play Store, potrebbero comunque essere in agguato sul tuo dispositivo. Quindi controlla l’elenco delle app installate per vedere se uno dei nomi corrisponde.

Questo attacco è particolarmente nefasto a causa dell’elevato numero di installazioni.

Di solito un gran numero di download è un buon indicatore: significa che un’app potrebbe essere sicura. Ma dovresti essere diffidente nei confronti di qualsiasi app che scarichi, soprattutto se non è molto utilizzata. Assicurati sempre di verificare chi realizza l’app e le recensioni.