Fino a pochi giorni fa tutti credevano che Ben Affleck non avrebbe più interpretato Batman, con la sua ultima apparizione nella pellicola cinematografica pubblicata nei mesi scorsi, una notizia confermata da molti, ma che è stata ampiamente ribaltata da un recente post di Jason Momoa su Instagram.

“REUNITED Bruce and Arthur“, un semplice e breve messaggio, alquanto criptico anche se corredato da un video in cui l’attore scherza sul ritorno di Affleck nell’interpretazione di Batman, che lascia aperto uno spiraglio per tutti gli affezionati e gli amanti delle ultime pellicole. Nel momento in cui vi scriviamo, nessuno in casa DC ha confermato la notizia (nè smentita), di conseguenza consigliamo di prenderla con le dovute precauzioni, o quasi al livello di un rumor/indiscrezione.

Aquaman 2: torna Ben Affleck con Batman

A meno che Jason Momoa non sia letteralmente impazzito, o tutto questo si tratti di una palese presa in giro, l’ipotesi di vedere nuovamente Ben Affleck nei panni di Batman, nel film di Aquaman 2, è molto plausibile.

In parallelo, segnaliamo comunque la conferma di Robert Pattinson in The Batman 2, l’attore interpreterà appunto Batman nella pellicola in arrivo nei prossimi anni sui grandi schermi (il cui regista sarà Matt Reeves). La domanda che ora vi poniamo è una sola, quale è stato secondo il vostro gusto personale il miglior Batman degli ultimi anni? per noi sicuramente Christian Bale, l’icona che ha perfettamente interpretato il cavaliere oscuro, fatecelo sapere nei commenti.