Per il colosso californiano Apple sono in arrivo nuovi guai giudiziari. Un gruppo di sviluppatori francesi ha accusato l’azienda di Cupertino di aver violato le norme antitrust degli Stati Uniti, abusando del suo potere monopolistico nell’ecosistema iOS ed imponendo di conseguenza l’esistenza di un unico store per le applicazioni.

La class action prevede sviluppatori importanti, tra cui Société du Figaro e L’Équipe 24/24, così come riporta Reuters. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle accuse.

Apple nuovamente sotto accusa negli USA

In pratica, Apple viene accusata di aver “progettato azioni per distruggere la concorrenza” e di aver sfruttato la sua posizione dominante per addebitare commissioni “sovracompetitive” del 30% per 14 anni, cui si aggiungono commissioni di 99 dollari all’anno pagate dagli sviluppatori delle app. Questo avrebbe in primo luogo pesato sulle tasche degli sviluppatori, ridotto la libertà di scelta dei consumatori ed infine soffocato l’innovazione.

Gli sviluppatori che partecipano alla class action presso la Corte Federale di Oakland, in California, chiedono l’immediata interruzione del comportamento anti-competitivo di Apple, nonché il risarcimento dei danni sin qui subiti per aver violato la legge antitrust dello stato della California. Sono diversi i punti in comune di questa vicenda con un’altra class action avanzata a luglio dagli studi legali Hagens Berman e Sperling & Slater: in quel caso l’oggetto del contendere era il monopolio di Apple sul sistema di pagamento digitale attivo su iPhone, ovvero Apple Pay.

Secondo l’accusa, l’azienda di Cupertino impedisce deliberatamente l’accesso alla tecnologia NFC alla concorrenza per detenere il monopolio dei pagamenti da mobile. In precedenza, a novembre 2021, era stato trovato un accordo tra un gruppo di sviluppatori ed Apple con il pagamento da parte dell’azienda californiana di 100 milioni di dollari. Anche in quell’occasione l’accusa era di monopolio sull’App Store.