Se hai deciso di acquistare un caricabatterie di livello 2 per la ricarica della tua auto elettrica a casa, ma il tuo garage non ha un alimentatore esistente adeguato, dovresti capire prima quali sono le esigenze del tuo veicolo.

Quando si considera un nuovo caricabatterie di livello 2, alcuni fattori devono essere considerati prima dell’acquisto.

Alcuni caricabatterie per auto richiedono una ventilazione meccanica quando installati al chiuso. Quando è necessaria la ventilazione, devono essere effettuati due fori che permettono alla struttura di ricarica di “respirare“. Inoltre, è necessario installare un ventilatore dedicato e un circuito elettrico.

Le dimensioni dei fori di ventilazione e la ventola elettrica devono essere conformi alle tabelle IAW NEC (National Electric Code). La ventilazione meccanica espelle l’aria dal garage o dall’edificio mentre porta l’aria fresca per garantire che qualsiasi gas generato durante la ricarica venga evacuato in modo sicuro dall’interno.

La maggior parte delle stazioni di ricarica sono contrassegnate con “ventilazione non richiesta“, ma non tutte. È importante verificare e confermare che il caricabatterie dell’auto sia adeguatamente testato e contrassegnato per il funzionamento interno senza ventilazione. Questo passaggio farà risparmiare denaro considerevole.

Il flusso di corrente crea calore a causa della resistenza nel filo e nei componenti. Le stazioni di ricarica con una resistenza maggiore generano più calore, quindi va preso in considerazione anche la lunga del filo. Il filo più grande ha una minore resistenza al flusso di corrente e quindi genera meno calore, questo perché un filo più grande può trasportare ampere più alte in modo sicuro.

Alcuni caricabatterie di livello 2 hanno un requisito di alimentazione che supera i 60 ampere. Quel tipo di stazioni di ricarica richiede una modalità di disconnessione separata oltre a un interruttore. L’intento è quello di fornire al proprietario della casa la possibilità di disconnettere la potenza nel punto di utilizzo in caso di fallimento o incendio.

Codice elettrico nazionale e stazioni di ricarica EV

Per la maggior parte delle giurisdizioni, è necessario ottenere un permesso per aggiungere legalmente un nuovo circuito elettrico. Al fine di ottenere un permesso, una persona qualificata deve presentare una descrizione del lavoro da eseguire e, in alcuni casi, i disegni all’AHJ.

Quando si aggiunge un nuovo modulo di ricarica bisogna prendere in considerazione molti calcoli di progettazione. Si consiglia di assumere un professionista elettrico autorizzato quando si aggiunge un nuovo cablaggio elettrico per una stazione di ricarica di livello 2.

Al fine di sostituire un motore a combustione interna, i motori elettrici richiedono grandi quantità di elettricità. La necessità per i motori elettrici di produrre coppia e potenza simili ai motori a benzina, abbinati alla domanda di intervalli più lunghi richiede batterie sempre più grandi.

Le batterie a capacità più elevata richiedono stazioni di ricarica più veloci, tempi di ricarica più lunghi o entrambi. A causa della potenza più elevata delle unità di livello due, ogni stazione di ricarica deve avere il proprio circuito dedicato secondo lo standard NEC 625.40 (che significa che il filo non può essere usato per nient’altro e non ha altri prese, luci, ecc.).