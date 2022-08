Tante sono le problematiche che nonostante la sua fama, WhatsApp può riservare agli utenti in corso d’opera. Ovviamente tale frase è da prendere con i piedi di piombo, dato che spesso sono gli stessi utenti a rendere la vita difficile ad altre persone che invece vogliono semplicemente chattare.

Non esistono infatti solo aggiornamenti e metodologie per comunicare con altre persone, ma anche tante truffe, bufale e quant’altro. Gli utenti di WhatsApp sono infatti molto preoccupati ogni qualvolta una nuova catena arriva a disturbare la loro quiete. In questo caso ci sarebbero state nuove lamentele proprio durante l’arco di questi ultimi giorni, con tante persone che avrebbero addirittura paura di tenere la loro immagine del profilo a vista.

WhatsApp, La nuova truffa ruba l’immagine del profilo ed estorce soldi ai contatti delle vittime

Più si va avanti, più WhatsApp migliora il suo lato sicurezza, il quale ad oggi risulta quasi impenetrabile. Effettivamente qualche piccola falla resta sempre aperta, e gli utenti in questi giorni avrebbero avvisato una nuova problematica davvero molto spiacevole.

Stando a quanto riportato diverse persone sarebbero state contattate da utenti misteriosi. Questi avrebbero rubato alcune immagini del profilo, creando poi nuovi contatti con lo scopo di impersonare la persona ritratta in foto. Dopo aver fatto questo, in qualche modo misterioso, sono riusciti a contattare persone legate proprio al derubato.

Sempre su WhatsApp, i malfattori hanno chiesto soldi per un’emergenza fingendo appunto di essere le persone nell’immagine. dopo aver fatto ciò molte persone si sono ritrovati al punto ad aver fatto una ricarica Postepay a quello che in realtà non era né loro amico, nel loro parente e né un loro conoscente. State quindi molto attenti e non fidatevi mai di situazioni del genere.