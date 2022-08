Per tutto il mese di agosto 2022 e anche per tutto il mese di settembre 2022 Vodafone sta proponendo ad un prezzo scontato due sue offerte mobile che includono solo traffico dati per navigare. Si tratta delle due offerte denominate Vodafone Giga Speed 50 e Vodafone Giga Speed Plus 100.

Vodafone Giga Speed 50 e Giga Speed Plus 100 a prezzo scontato fino a settembre

Fino a fine settembre tutti gli interessati potranno attivare ad un prezzo scontato due offerte del noto operatore telefonico rosso. Come già accennato, stiamo parlando delle offerte Vodafone Giga Speed 50 e Vodafone Giga Speed Plus 100. La prima di queste include ogni mese 50 GB di traffico dati, mentre la seconda offerta include ogni mese ben 100 GB di traffico dati.

Come già detto, tutti gli interessati potranno attivare una di queste offerte ad un prezzo scontato rispetto a quello solito. Vodafone Giga Speed 50, in particolare, avrà un costo scontato di 9,99 euro anziché 13,99 euro al mese. Vodafone Giga Speed Plus 100 avrà invece un costo scontato di 9,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro.

L’operatore telefonico italiano sta comunque promuovendo altre offerte mobile con solo dati. Tra queste c’è ad esempio l’offerta denominata Vodafone Giga Speed Pack. Quest’ultima ha un costo di 29,99 euro al mese e ora per i primi tre mesi sarà possibile usufruire di ben 250 GB contro i 150 GB solitamente previsti.

Vi ricordiamo che in questi giorni Vodafone ha reso disponibili all’attivazione anche online due offerte mobile molto note. Si tratta delle offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze, le quali comprendono ogni mese un grande quantitativo di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti.