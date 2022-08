Vodafone: calano i costi della nuova promo estiva, ora costa meno di 10 euro

Vodafone ha deciso di fare un regalo in occasione dell’estate a tutti i suoi clienti, proponendo un’offerta a costi mai visti prima. Il nome delle due promozioni che dureranno per tutto il mese di Agosto e Settembre 2022 è “Giga Speed 50″ su SIM ricaricabile e “Giga Speed Plus 100″ su SIM in abbonamento. Chi primo arriva potrà accedervi senza alcun problema (la nuova Promo Summer è disponibile fino a esaurimento dei gettoni interni)!

Vodafone: quanto costano Giga Speed 50 e Giga Speed Plus 100

Iniziamo parlando di Vodafone Giga Speed 50. Questa è formata da 50 Giga di traffico dati mensile, e per i “nuovi arrivati” il prezzo cala a 9,99 euro al mese a tempo indeterminato invece di 13,99 euro al mese.

Stesso prezzo (sempre a tempo indeterminato) vale per la promo Giga Speed Plus 100, composta da 100 Giga di traffico dati al mese. In questo caso il prezzo si dimezza, passando da 19,99 euro al mese a 9,99 euro.

Per la prima tariffa il cliente Vodafone ricarica ogni mese la SIM per mantenerla attiva e proseguire con la navigazione. Con l’abbonamento Giga Speed Plus 100 invece non è necessario effettuare alcuna ricarica manuale, ottenendo anche il doppio dei Giga rispetto alla versione ricaricabile.

Ma non finisce qui, perché con le promo Giga Speed, si può anche aggiungere un router 4G Mi-Fi al costo di 29,99 euro una tantum con Giga Speed 50 oppure 1 euro di anticipo e 24 rate da 0 euro con Giga Speed Plus 100.

Come dicevamo in precedenza, escludendo proroghe o cambiamenti, la nuova promo estiva sarà valida dal 1° Luglio 2022 al 30 Settembre 2022, parola dei negozi Vodafone aderenti.