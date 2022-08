Anche nel mese di agosto 2022 l’operatore Tim Italia continua a proporre le offerte della gamma denominata 5G Power Unlimited. Tra queste troviamo la White, Black, Blue e tante altre a partire da 15.99 euro al mese.

In uscita dal portafoglio le versioni White, Black e Blue che prevedono un periodo gratuito determinato per provare il servizio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim proroga le proprie offerte della gamma Power Unlimited

Le nuove offerte tutto incluso ad personam della gamma TIM 5G Power Unlimited continueranno anche per tutto il mese di agosto 2022. A partire da Giugno 2022 è disponibile la gamma Tim 5G Power Unlimited con prezzi personalizzati a partire da 15,99 euro al mese. L’offerta White prevede un costo di 15.99 euro al mese con i primi 7 giorni di prova gratuiti. La Black prevede lo stesso prezzo mensile della precedente ma con un mese di prova gratuito.

Passando alla Blue, ha un costo di 17.99 euro al mese con 7 giorni di prova gratuita, la Silver costa invece 19.99 euro al mese ed infine la Gold 25.99 euro al mese. Da Luglio 2022 sono in commercio Tim 5G Power Unlimited Coral a 15,99 euro al mese e Tim 5G Power Unlimited Lime a 17,99 euro al mese, che rispetto alla versioni White, Black e Blue non prevedono giorni di prova gratuiti.

TIM 5G Power Unlimited prevede il seguente pacchetto: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 minuti internazionali validi dall’Italia verso Europa, USA e Canada, SMS illimitati verso tutti, Giga illimitati di traffico dati, TIM Navigazione Prioritaria che garantisce l’utilizzo della rete internet mobile anche in condizioni di alto traffico, 250 minuti, 250 SMS e 3 Giga utilizzabili in Roaming fuori dall’UE, precisamente quando ci si troverà in Svizzera, Monaco, USA e Canada e molte altri servizi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.