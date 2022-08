Sky ha a sua disposizione una serie di promozioni molto interessanti anche nel corso di questa stagione estiva. La tv satellitare ha previsto interessanti tariffe per gli abbonati, nonostante l’assenza temporanea del campionato di Serie A.

Sky, le grandi offerte smart per l’estate

La tv satellitare ha confermato la sua politica commerciale per le settimane di luglio e di agosto. Anche in queste settimane gli abbonati avranno la possibilità di sottoscrivere uno dei ticket relativi ai listini smart.

I prezzi per gli abbonati sono molto vantaggiosi in ogni occasione. Ad esempio, Sky propone un costo mensile pari a 10,90 euro al mese per il pacchetto legato al Cinema. Gli utenti che attivano il pacchetto base, ossia il ticket dell’Intrattenimento con un prezzo mensile pari a 14,90 euro. Per questa fascia di utenti è altresì prevista anche la dotazione del decoder di nuova generazione, Sky Q, completamente a costo zero.

Importanti i vantaggi anche legati a Calcio. In vista del prossimo campionato questo ticket avrà un costo di 5 euro ogni trenta giorni. Per i clienti che hanno sottoscritto in passato una promozione e che risultato abbonati con più di tre anni attraverso l’iscrizione al programma Extra è anche previsto il pacchetto completamente a costo zero per la durata di almeno tre mesi.

Gli abbonati che decidono di attivare un ticket con Sky potranno attivare in estate anche il pacchetto Sport. Il ticket che include le partite della prossima edizione della Champions League con Formula 1, motomondiale, tennis e basket NBA ha un costo di soli 16,90 euro al mese.