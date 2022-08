Negli ultimi anni, il modello di abbonamento è diventata una pratica popolare nell’industria dei giochi. Secondo le statistiche, Sony PS Plus è il servizio in abbonamento di giochi più popolare negli Stati Uniti, con una percentuale di utenti del 41%.

Segue Amazon Prime (Luna), che rappresenta il 39%. Il sondaggio, condotto da Statista a maggio, ha intervistato 1.099 abbonati negli Stati Uniti e ha chiesto loro se avessero speso soldi per vari servizi di abbonamento a giochi nell’ultimo anno.

Il 41% ha dichiarato di aver acquistato PS Plus/PS Now. Al secondo posto troviamo invece i lservizio di Amazon: Luna. In questo caso, il 39% degli utenti ha affermato di aver utilizzato i servizi di Amazon nell’ultimo anno. Luna è una piattaforma di cloud gaming lanciata dalla società nel 2021.

Microsoft è al terzo posto con Game Pass e Xbox Gold.

Ecco la top 10 dei servizi di streaming più usati nel 2022

Sony PS Plus/PS Now: 41%

Amazon Prime/Amazon Luna: 39%

Xbox Game Pass: 37%

Google Play Pass: 37%

Giochi Netflix: 33%

Nintendo Switch Online: 32%

Apple Arcade: 27%

Gioco EA: 26%

Nvidia GeForce Now: 19%

Google Stadia: 18%

Il servizio che questa volta non ha è entrato in lista è il servizio in abbonamento Ubisoft+ lanciato di recente da Ubisoft. Il motivo potrebbe essere che il contenuto del gioco è incluso anche nel servizio di abbonamento Microsoft Xbox Game Pass ed è anche determinato a fornire giochi nella nuova versione del servizio PlayStation Plus.

Tuttavia, i rapporti di abbonamento di vari servizi in realtà si sovrappongono, perché i giocatori possono abbonarsi a più servizi di gioco contemporaneamente, non solo a un servizio di abbonamento.