La neonata azienda di Carl Pei, ovvero Nothing, ha da poco svelato ufficialmente il suo primo smartphone, ovvero Nothing Phone 1. Quest’ultimo è un device piuttosto interessante e con un design decisamente particolare. Tuttavia, sembra che nei piani dell’azienda da ci sia già l’arrivo di un nuovo smartphone ma questa volta più economico, ovvero il prossimo Nothing Phone 1 Lite.

Nothing sta preparando l’arrivo dello smartphone economico Nothing Phone 1 Lite

Nonostante abbia da poco debuttato ufficialmente il nuovo Nothing Phone 1, l’azienda sta già progettando l’arrivo di un nuovo smartphone ma questa volta dal prezzo più economico. Come già accennato, si tratta del prossimo Nothing Phone 1 Lite. Secondo le indiscrezioni emerse in rete in queste ore, una delle differenze principale tra questo device e l’attuale modello sarà l’assenza del sistema di LED posteriori.

Sul retro del nuovo smartphone ci sarà infatti esclusivamente la backcover in vetro. Oltre a questo, sembra che in confezione sarà presente un caricatore da ben 40W e la batteria dovrebbe inoltre avere una maggiore capienza. Si parla i fatti di 5000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche non dovrebbero invece differire da quelle del modello attuale. Si prevede infatti la presenza del soc Snapdragon 778G+, di un display AMOLED da 6.5 pollici con refresh rate da 120Hz e due fotocamere posteriori da 50 e 50 MP.

Quello che dovrebbe distinguere maggiormente Nothing Phone 1 Lite dovrebbe essere infine il prezzo di vendita. In rete si parla di un prezzo iniziale di 25.000 rupie indiane. Al cambio equivalgono a circa 300-400 euro. Possiamo quindi immaginare che il suo prezzo da noi in Italia si aggirerà attorno ai 399 euro, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali.