Pochi di voi forse conoscono il mercato nascosto delle monete rare, se non quasi uniche nel loro genere, in questi giorni è stato svelato il valore intrinseco di una moneta da 2 euro, in grado di raggiungere la cifra monstre di ben 2500 euro. Ma di quale specifica versione si tratta?

Parlare di cifre è sempre legato ad alcuni fattori a cui i collezionisti tengono davvero molto; oltre al trovare la persona giusta (o disposta) interessata al prodotto, è importantissimo lo stato di conservazione dello stesso, più la qualità sarà elevata, maggiore sarà la probabilità di strappare una cifra elevata.

Monete rare: ecco i 2 euro che valgono 2500 euro

La moneta di cui vi parliamo nell’articolo è stata stampata nel 2007, è la commemorativa del Principato di Monaco, con dedica a Grace Kelly (che ricordiamo essere la moglie del principe Ranieri, deceduta in un incidente stradale).

L’attrice è stampata su una moneta da 2 euro, raffigurante il suo profilo in età giovanile, con un bellissimo orecchino di diamanti; l’altro lato è invece esattamente identico a tutte le altre monete in commercio. Gli altri aspetti che accrescono il valore sono l’anno di stampa: 2007, ed il nome dell’autore, esattamente sotto la nuca deve trovarsi la scritta R.B. Baron.

La moneta in questione ha un valore inestimabile, coniata in soli 20’001 esemplari, è stata battuta a 2500 euro, ed è classificata indice di rarità R2. Se siete tra i fortunati possessori, sappiate che potreste guadagnare una piccola fortuna con la sua vendita.