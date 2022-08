Il detersivo per vetri fatto in casa presenta molti vantaggi rispetto ai prodotti commerciali per la pulizia dei vetri. Innanzitutto, è abbastanza economico da realizzare.

Una bottiglia di detergente per vetri fatto in casa in genere costa poco, circa un terzo del costo della maggior parte degli spray per la pulizia dei vetri acquistati in negozio. E poiché molte ricette di detergenti fatti in casa richiedono ingredienti che hai già a portata di mano, puoi mescolare una bottiglia fai-da-te senza costi aggiuntivi.

La versione fatta in casa è anche più rispettosa dell’ambiente. Risparmierai le bottiglie dalla discarica e il carburante che sarebbe stato utilizzato per portare quelle bottiglie al negozio. Inoltre, un detergente per vetri realizzato con ingredienti naturali, come l’aceto bianco distillato, è molto più delicato sulla terra rispetto alla maggior parte dei detergenti premiscelati.

Un altro vantaggio deriva dalla possibilità di modificare la ricetta secondo necessità. Hai il controllo totale sulla qualità e sulle proporzioni degli ingredienti.

Metodo 1

La maggior parte dei detergenti per vetri fai-da-te utilizza l’acqua come base. Si consiglia di utilizzare acqua distillata al posto dell’acqua del rubinetto. È più puro, stabile e ha meno probabilità di lasciare macchie o segni. Questa semplice ricetta detergente fatta in casa è veloce da mescolare e può essere facilmente personalizzata con il tuo olio essenziale preferito.

Ingredienti:

due tazze di acqua distillata

1/2 tazza di aceto

10 gocce di olio essenziale

Unire tutti gli ingredienti in un flacone spray e agitare delicatamente insieme. Abbiamo usato il limone per il profumo, ma puoi usare un olio essenziale di tua scelta.

Metodo 2: alcol denaturato

L’aggiunta di alcol denaturato aiuta la soluzione a evaporare rapidamente sulle superfici di vetro, riducendo la possibilità di lasciare macchie d’acqua dietro. Come promemoria, l’alcol denaturato è altamente infiammabile, quindi assicurati di conservare questo preparato fatto in casa in un luogo sicuro e lontano da bambini e animali domestici.

Ingredienti:

una tazza di acqua distillata

2-3 cucchiai di aceto bianco

1/4 di tazza di alcol denaturato

Aggiungere l’alcol denaturato e l’aceto in un flacone spray, quindi riempire con acqua distillata. Chiudere bene il coperchio e agitare bene.

Metodo 3: detersivo per piatti

Il detersivo per piatti fornisce un detergente semplice ed efficace per le superfici in vetro e ne basta una piccola quantità per farlo funzionare.

Ingredienti:

pochi bicchieri di acqua calda

qualche goccia di detersivo per piatti delicato

Unire l’acqua e il detersivo per piatti in un grande secchio. Si consiglia di utilizzare acqua distillata per ottenere una finitura senza aloni.