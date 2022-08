Il progetto No More Ransom celebra oggi il suo sesto anniversario dopo aver aiutato milioni di vittime di ransomware a recuperare i propri file gratuitamente.

Lanciato nel luglio 2016, No More Ransom è un portale online creato dalle forze dell’ordine (Europol e la polizia nazionale olandese) e dalle società di sicurezza informatica (Kaspersky e McAffee).

Oggi, il progetto No More Ransom comprende 188 partner in tutto il mondo, tra cui BleepingComputer, che ha aderito al progetto nel 2018.

Sebbene inizialmente fornisse solo quattro decifratori di ransomware, ora è cresciuto fino a ospitare oltre 100 strumenti di decrittazione gratuiti per dozzine di famiglie di ransomware.

“Sei anni dopo, No More Ransom offre 136 strumenti gratuiti per 165 varianti di ransomware, tra cui Gandcrab, REvil/Sodinokibi, Maze/Egregor/Sekhmet e altro“, ha affermato Europol martedì.

Durante i sei anni dal suo lancio, l’iniziativa ha fornito a più di 10 milioni di persone decryptor gratuiti per recuperare i propri file senza pagare i criminali informatici.

Come ha rivelato Europol l’anno scorso, quando No More Ransom ha celebrato il suo quinto anniversario, “questo ha impedito ai criminali di guadagnare quasi un miliardo di euro attraverso attacchi ransomware“.

Come funziona?

L’obiettivo di No More Ransom è aiutare le vittime di ransomware a recuperare i loro file crittografati, aumentare la consapevolezza della minaccia degli attacchi e fornire alle vittime collegamenti facili da seguire per segnalare gli attacchi.

Lo strumento Crypto Sheriff di No More Ransom ti aiuterà a trovare un decryptor gratuito caricando due file crittografati e la nota ransomware, che proverà a confrontarli con un elenco di strumenti disponibili.

Se trova una corrispondenza, condivide un decryptor ransomware adatto per i tuoi file crittografati, con istruzioni dettagliate su come sbloccarli.

Se non viene trovato alcun decryptor, ti verrà consigliato di controllare di nuovo per una corrispondenza in futuro perché nuovi strumenti di sblocco vengono aggiunti regolarmente.

Europol fornisce anche un video su come utilizzare lo strumento Crypto Sheriff per recuperare i file senza pagare un riscatto.