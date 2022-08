Pochi giorni fa un aggiornamento rilasciato da Google ha dato modo di parlare del presunto Pixel Fold e della sua effettiva esistenza. Il lancio del pieghevole non ha ancora una data, voci precedenti affermavano che il colosso avrebbe potuto rilasciare il dispositivo entro la fine di quest’anno ma è ancora imprudente avanzare ipotesi razionali per via delle continue interruzioni che sembrerebbe aver subito la sua messa a punto. Meno improbabili sono le date nelle quali Google potrebbe rilasciare i suoi Pixel 7 e 7 Pro. Jon Prosser si è espresso proponendo due date!

Google Pixel 7 e 7 Pro: ecco quando arriveranno i nuovi top di gamma!

Stando a quanto affermato da Prosser, i due Google Pixel 7 e 7 Pro saranno rilasciati nel mese di ottobre.

L’evento di lancio dovrebbe tenersi il 6 ottobre e, nella stessa giornata, dovrebbero essere avviati i pre-ordini dei dispositivi. Soltanto a partire dal 13 ottobre potrebbe essere possibile procedere con l’acquisto diretto degli smartphone.

Ovviamente si tratta di date non ancora confermate da Google. Dunque, è bene prendere le informazioni con le pinze e attendere comunque l’arrivo di comunicazioni ufficiali per sapere quando si terrà effettivamente il lancio dei top di gamma.

Per quel che riguarda le particolarità degli smartphone non ci sono ormai segreti. Alcuni utenti hanno addirittura avuto la possibilità di utilizzare i dispositivi inconsapevolmente, in seguito all’acquisto effettuato tramite e-Bay o il Marketplace di Facebook. Convinti di essere in possesso di altri modelli, gli utenti in questioni hanno avuto poco tempo per notare alcune delle caratteristiche dei dispositivi, immediatamente bloccati e resi inutilizzabili dalla stessa azienda.