CoopVoce continua a rendere la vita difficile a tutti gli altri gestori proponendo ancora le sue offerte Evolution. Si tratta di tre proposte diverse ma che uniscono qualità e quantità al loro interno.

Si tratta di soluzioni che mettono al centro della loro strategia il prezzo molto basso che dura per sempre. Inoltre i contenuti non sono da meno visto che racchiudono tutto quello che l’utente finale desidera tra minuti, SMS e giga. Inoltre la qualità di rete risulta davvero spiccata grazie all’appoggio sulle reti di TIM.

CoopVoce ancora una volta batte la concorrenza: ecco quali sono le migliori offerte Evolution ancora disponibili

Come il gestore CoopVoce aveva già disposto durante i primi tempi del lancio di questa linea di offerte, non ci saranno cambiamenti. Ricordiamo infatti che le rimodulazione non potranno colpire le promozioni Evolution, le quali resteranno sempre disponibile con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti. Potrete infatti sottoscrivere una di queste tre offerte ed essere sicuri che non cambierà mai nel tempo.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS