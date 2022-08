La stagione del caro prezzi ha coinvolto tutti i cittadini in questi ultimi mesi. I costi sempre più cari per le materie prime, oltre che per i carburanti e per i costi dell’energia, sta spingendo il paese verso una vera e propria crisi economica. Per garantire sostegno alle famiglie, il Governo ha messo a disposizione un bonus aggiuntivo.

Bonus 200 euro, chi può richiederlo e come

Già a partire da quest’estate tutti i cittadini hanno la possibilità di riscattare un bonus, con un valore previsto pari a 200 euro. L’incentivo è visto come una sorta di sostegno al reddito ed è assicurato a tutti coloro che hanno un reddito annuale pari o superiore ai 35mila euro.

A differenza di precedenti iniziative da parte del Governo, in questa circostanza, i cittadini non dovranno effettuare alcuna attivazione. il bonus sarà distribuita in maniera automatica da parte dell’INPS a tutti i destinatari idonei.

Sarà proprio l’INPS ad gestire questa manovra con gli accrediti che, partiti già nel mese di giugno e di luglio, continueranno anche nel corso del prossimo mese di novembre.

Ad essere coinvolti in questa operazione strategica del Governo non ci sono soltanto i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, ma anche coloro che hanno un reddito autonomo. Oltre ai cittadini con reddito autonomo, da qualche tempo il Governo ha inserito anche i cittadini con contratto a tempo determinato tra gli idonei del bonus da 200 euro. L’investimento totale previsto dal Governo con il nuovo accredito porterà ad una spesa dal valore di 6 miliardi di euro.