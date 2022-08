Aquaman 2: addio Jason Momoa, al suo posto arriva Ben Affleck

A dare l’annuncio sui social è il famoso Jason Momoa, interprete del primo Aquaman. Ben Affleck, nonché storico e attuale compagno della cantante Jennifer Lopez, tornerà nel prossimo film DC Comics, Aquaman and the Lost Kingdom, nonché Aquaman 2. Ma in quali vesti?

Aquaman 2: i nuovi personaggi per la seconda parte

“REUNITED Bruce and Arthur“, scrive Jason Momoa nel post. In allegato a quest’ultimo vi è un video riguardante appunto il suo ritorno nei soliti panni in cui siamo abituati a vederlo. Non ci sono ancora conferme da parte della DC, tuttavia le parole di Momoa non sono di certo casuali.

Nel lontano 2019 Ben Affleck aveva annunciato di voler lasciare il ruolo ad un altro protagonista ben più “novello”, ma la vita riserva sempre delle sorprese inaspettate e così quello che doveva essere un addio si è trasformato in un bentornato. L’attore è stato avvistato nelle scene extra girate per Zack Snyder’s Justice League e tornerà anche in The Flash (in uscita il 23 giugno 2023). Insomma, la carriera di Affleck non è di certo conclusa.