Il colosso Big G sta già preparando l’arrivo ufficiale del suo nuovo software per smartphone e tablet, ovvero Android 13. Molti produttori tech aggiorneranno sicuramente la maggior parte dei propri dispositivi a questa nuova versione del software e tra questi ci sarà anche Xiaomi. In particolare, secondo quanto è emerso in rete, il produttore cinese aggiornerà sia smartphone top di gamma sia smartphone di fascia media.

Xiaomi: ecco gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 13

Il produttore cinese Xiaomi aggiornerà alcuni suoi dispositivi alla nuova versione del software di Big G, ovvero Android 13 ed avranno anche la nuova interfaccia personalizzata MIUI 14. In queste ore, in particolare, è emersa una lista piuttosto completa degli smartphone del produttore che saranno aggiornati. Eccoli qui di seguito.

• Xiaomi 13 e 13 Pro

• Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12 Lite, 12T e 12T Pro

• Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11 LE, 11, 11i, 11 Ultra, 11 Pro, 11X e 11X Pro

• Xiaomi MIX 4

• Xiaomi MIX FOLD e MIX FOLD 2

• Xiaomi Civi e Civi 1S

• Xiaomi Mi Note 10 Lite

• Xiaomi Mi 10, Mi 10i 5G, Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite

• Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro e Pad 5 Pro 5G

• Redmi Note 11, 11 5G, 11 SE, 11T 5G, 11 Pro, 11 Pro+ 5G, 11S e 11S 5G

• Redmi Note 10, 10S, 10 Lite, 10 5G, 10T 5G e 10 Pro 5G

• Redmi Note 9 4G, 9 5G, 9T 5G e 9 Pro 5G

• Redmi K50, K50 Pro e K50 Gaming

• Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40S e K40 Gaming Edition

• Redmi K30 4G, K30S Ultra e K30 Pro;

• Redmi Note 8 (2021)

• Redmi 10, 10 Power, 10 Prime, 10 Prime 2022, 10C e 10A.

• POCO X3 Pro, X3 NFC, X4 Pro 5G, X3 GT, X4 GT e X4 GT+

• POCO F4, F4 Pro, F3 e F3 GT

• POCO M4, M4 Pro 4G e M4 Pro 5G

• POCO C40 e C40+