L’operatore virtuale Spusu ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Spusu 50 fino al prossimo 31 agosto 2022, salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

Vi ricordo che con l’operatore Spusu i clienti possono navigare su rete WindTre fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Ricordiamoci ora cosa propone l’offerta in questione.

Spusu proroga Spusu 50 fino alla fine di agosto 2022

Come in precedenza, Spusu 50 include ogni mese 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 5.98 euro al mese. Vi ricordo inoltre che con tutte le offerte è previsto il cosiddetto meccanismo di Riserva Dati, valido per accumulare Giga aggiuntivi da utilizzare in Italia a partire dal mese successivo, in particolare quando il traffico dati previsto di base viene del tutto consumato.

Per i nuovi clienti dell’operatore virtuale, l’attivazione di Spusu 50 può essere effettuata direttamente online nel sito ufficiale dell’operatore, con o senza portabilità del numero telefonico. Il costo di attivazione è gratuito, mentre il prezzo della nuova SIM ricaricabile è ancora pari a 9.90 euro, con spedizione a domicilio inclusa. Al momento dell’ordine, il nuovo cliente può scegliere se acquistare la SIM standard o la eSIM.

Con l’offerta Spusu 50, in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito è possibile utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali. In caso di superamento dei Giga inclusi, tramite la propria area clienti My Spusu, è possibile scegliere tra la navigazione a consumo o il blocco della connessione, già impostato di default. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.