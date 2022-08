Porsche è quasi pronta per presentare l’evoluzione della 911 GT3 RS. La coupé da corsa farà il suo debutto online il 17 agosto, ma una foto pubblicata dall’azienda tedesca ci dà un’idea idea di come sarà la nuova supercar in pista.

Visivamente, non ci sono grandi sorprese: la GT3 RS sembra ancora una 911. Porsche ha deciso di mettere grandi prese d’aria sul cofano, e ha mantenuto quelle montate sul parafango dell’ultimo modello progettando un nuovo kit carrozzeria caratterizzato da un enorme alettone posteriore. Questo spunto stilistico è stato pensato per la 911 GT3 R, ma solo per la versione da pista.

Non è stato mostrato ancora nulla di ciò che può realmente fare

La nuova 911 GT3 RS è ancora più ottimizzata per l’uso in pista rispetto ai suoi predecessori. Il motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri ad alto regime e spontaneamente reattivo con circa 500 CV si è dimostrato ideale per l’uso in pista e negli eventi sportivi di club.

“Ecco perché nello sviluppo della nuova 911 GT3 RS ci siamo concentrati principalmente sull’aerodinamica e sul telaio“, ha dichiarato Andreas Preuninger, direttore della linea di modelli GT, in una nota. In altre parole: l’immagine di anteprima rilasciata da Porsche è ben lungi dal raccontare la storia completa dell’auto.

Porsche presenterà la 911 GT3 RS online il 17 agosto alle 17:00 ora tedesca, ma contemporaneamente ci sarà anche una presentazione oltreoceano che sarà visualizzabile alle 11:00 a New York e alle 8:00 a Los Angeles. Le vendite dovrebbero iniziare nel 2023. Molti esperti del settore hanno ipotizzato che l’ultima 911 (almeno per ora) arriverà sul mercato con un prezzo di sei cifre.