Mediaworld ha in serbo per gli utenti alcuni sconti molto interessanti, pensati appositamente per invogliare ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo cifre mai viste prima.

La campagna promozionale è pronta per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, coloro che decideranno di approfittare delle ottime riduzioni di prezzo, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà, oltre che direttamente online sul sito ufficiale.

MediaWorld: grandiose offerte per tutti

Sconti davvero eccellenti vi attendono in questi giorni da MediaWorld, la campagna promozionale è assolutamente in grado di convincere i consumatori con un risparmio importante anche sui modelli più interessanti del momento, come i top di gamma. In particolare il volantino affronta Galaxy S22+, il più bilanciato dell’intera lineup del 2022, con un prezzo finale di 917 euro, passando anche per iPhone 13, disponibile all’acquisto a 779 euro.

Ottime sono anche le soluzioni che scendono al di sotto dei 400 euro di spesa, con prodotti del calibro di Redmi Note 11, Xiaomi 11T Pro, Redmi 9A, Xiaomi 11T, ma anche il recentissimo Honor Magic 4 Lite. I prodotti sono tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia della durata di 24 mesi, per passare poi alla variante no brand per la telefonia mobile. Maggiori informazioni in merito al corrente volantino sono rimandate direttamente online sul sito ufficiale, dove si troveranno tutti gli sconti del momento.