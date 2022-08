Iliad non vuole lasciare il camp agli altri operatori nel campo della telefonia mobile e rilancia la sua offerta commerciale con il ritorno della Giga 120 nel mese di luglio. La ricaricabile rappresenta un’occasione davvero importante per coloro che desiderano unire costi bassi e ampi consumi

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il pacchetto della Giga 120 resta quello di riferimento con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS che gli utenti potranno inviare a tutti i numeri della loro rubrica e anche 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di quest’offerta sarà di 9,99 euro al mese. Anche la tecnologia 5G è prevista per tutti gli utenti.

I clienti che scelgono di attivare la Giga 120 avranno il vantaggio del 5G assicurato. La connessione di ultima generazione rappresenta l’ultimo grande investimento di Iliad: il provider francese entro la fine del 2022 vuole garantire questo servizio ad un numero molto ampio di utenti.

Le conseguenze legate al lancio del 5G in casa Iliad sono però diverse. Una conseguenza, ad esempio, si concentra anche sul futuro del 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Seguendo quella che è la via prevista proprio in queste settimane da TIM e da Vodafone, quindi, anche Iliad presto si libererà della sua connessione 3G in Italia. A differenza degli altri operatori, però, il processo di dismissione non sarà completato sino a quando l’operatore non raggiungerà la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.