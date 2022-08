Lo scorso aprile il colosso cinese Huawei ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Mate Xs 2, la cui forma ha ripreso quella del precedente Mate Xs.

In un primo momento il dispositivo poteva essere rintracciato nella sola Cina, per poi atterrare in Europa, nel mese di giugno, in Germania. Finalmente ora è disponibile anche in Italia.

Huawei Mate XS 2 disponibile anche in Italia

Il nuovo dispositivo monta uno schermo True Chroma da 7.8 pollici con l’antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo che contribuisce a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura anche quando il dispositivo è colpito dai raggi solari. Lo schermo anteriore è invece un pixel OLED da 6.5 pollici.

Monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8/12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono tre, rispettivamente da 50 megapixel la principale, 13 megapixel la macro ed infine 8 megapixel il teleobiettivo. Dispone di una batteria da 4.880 mAh con supporto Huawei SuperCharge da 66 W che permette di raggiungere il 90% in 30 minuti.

Grande attenzione nel corso del suo sviluppo è stata rivolta al meccanismo di piega, che qui è caratterizzato da una cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione, in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza. Una volta aperto, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio. Inoltre, Mate Xs 2 presenta un Composite Screen che vanta un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto, il che lo rende un eccellente ammortizzatore e buffer e permette agli utenti di poterlo usare in tranquillità.

Da oggi fino al 31 agosto Huawei Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio le nuove Huawei FreeBuds Pro 2.