Expert ha in mente per gli utenti incredibili occasioni da non perdere di vista, la campagna promozionale è da sogno, infatti è disponibile un volantino unico nel proprio genere, con prodotti sempre più economici e dal risparmio assicurato.

Tutti gli sconti sono disponibili sia in negozio che online, con maggiore attenzione al sito, in quanto potrebbe essere richiesto il pagamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio, da aggiungere quindi a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale per avere gratis i codici sconto Amazon.

Expert: nuove offerte ed occasioni per tutti

Nuove occasioni per tutti vi aspettano in questi giorni da Expert, la campagna promozionale è pronta per dire la sua nel mercato, con una serie di ottime offerte legate agli smartphone di ultima generazione.

Il volantino parte con l’offrire all’utente la possibilità di risparmiare sull’acquisto di un Apple iPhone 11, un modello non proprio recentissimo, ma ancora in grande spolvero, ad un prezzo finale che non supera comunque i 549 euro.

Nel momento in cui si volesse invece uno smartphone Android, più precisamente un terminale di casa Samsung, la scelta potrà ricadere direttamente su Galaxy S22, in vendita a 699 euro, passando per il più economico Galaxy S21 FE, disponibile a 449 euro, ma anche il bellissimo Galaxy Z Flip3, proposto a soli 599 euro, il foldable dei desideri di tantissimi utenti nel mondo.

Le restanti offerte del volantino Expert, sono raccolte per comodità direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con prezzi decisamente più bassi del normale e dal risparmio assicurato.