Esselunga rilancia la sfida alle altre realtà del territorio nazionale, con una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi, nell’idea comunque di spendere sempre il minimo indispensabile.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti sono da effettuare in ogni negozio in Italia, senza differenze particolari o vincoli regionali. Gli stessi prezzi, purtroppo del resto, non sono attivi online sul sito ufficiale.

Correte subito sul nostro canale Telegram, avrete offerte Amazon gratis e codici sconto per tutti.

Esselunga: offerte dai prezzi mai visti prima

Il risparmio da Esselunga è assolutamente importante, anche se questa volta il focus è rivolto esclusivamente ad un accessorio per smartphone, non un prodotto mobile vero e proprio. L’offerta tech affonda le radici nel mondo delle true wireless, più precisamente è possibile acquistare le Motorola Moto Buds 120, ad un prezzo finale che non supera i 24,95 euro (considerato uno sconto del 50% rispetto al valore originario di listino).

La scheda tecnica le descrive ugualmente come prodotti di fascia bassa, caratterizzate da una ergonomia unica nel loro genere, controlli touch, certificazione IPX5 contro schizzi d’acqua, sudore e polvere, per finire con una autonomia estesa fino a 15 ore di utilizzo quasi continuativo.

Se interessati all’acquisto, ci teniamo a ricordare che la riduzione di prezzo è da considerarsi valida solamente nel caso in cui verrà mostrata la Tessera Fidaty, non è quindi una promozione valida per qualsiasi utente in Italia, ma solo per i “soci”.