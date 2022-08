Durante la presentazione del piano Stellantis “Oze 2030” è apparso il primo render del nuovo B-SUV di Jeep che sarà commercializzato anche in versione 100% elettrica.

Non esiste ancora nessun nome ufficiale ma le prime immagini senza camuffamento rivelano un design che probabilmente sarà quello definitivo. Sul nuovo B-SUV, sappiamo solo con certezza che sarà costruito nello stabilimento polacco di Tychy.

Ecco come sarà il nuovo B-SUV elettrico

Da quello che si vede, le foto sembrano essere state scattate durante la registrazione di alcuni spot pubblicitari per la presentazione del nuovo B-SUV. Ciò potrebbe far pensare che alla presentazione ufficiale potrebbero mancare solo pochi mesi per una possibile commercializzazione che potrebbe avvenire addirittura già all’inizio del 2023.

A parte le immagini, purtroppo, del B-SUV elettrico della Jeep si sa molto poco. i primi leaks abbiamo capito che l’auto non presenta grosse differenze con il rendering condiviso da Stellantis qualche mese fa. Si può notare la classica calandra Jeep a 7 slot che in questo caso è nettamente chiusa per l’assenza del motore a combustione interna. La lettera “E” di colore azzurro ne conferma la natura elettrica. L’auto siederà più o meno sotto l’attuale Renegade e ciò significa che la lunghezza dovrebbe essere di circa 4,10 metri poiché la Renegade è lunga 4,23 metri.

Questo nuovo modello Jeep sarà proposto anche con motori a combustione interna, probabilmente elettrificati. Purtroppo, a parte queste prime immagini, non abbiamo ancora foto degli interni che potrebbero essere un po’ diverse da quelle attuali. Sulla nuova Jeep sarà sicuramente possibile dotarsi di strumenti digitali e un sistema di infotainment all’avanguardia.