La compatta sportiva del marchio spagnolo si veste per una nuova edizione speciale, per ora, solo in vendita in Italia. La CUPRA León VZ Carbon acquisisce una dimensione più sportiva e sorprendente grazie a un equipaggiamento speciale. La cinque porte più selvaggia è offerta in tre versioni, incluso un PHEV.

Il travolgente successo commerciale riscosso dalla CUPRA Formentor nei principali paesi europei ha costretto il marchio spagnolo a trasferirsi con il fratello minore. La compatta cinque porte non gode dello stesso livello di rilievo del crossover, quindi la divisione italiana del marchio spagnolo ha presentato un’edizione speciale più sorprendente e con la quale intende dare una spinta alle sue vendite.

La CUPRA León VZ Carbon è, per ora, una questione esclusiva per l’Italia, anche se si prevede che nei prossimi mesi si sposterà anche in altri paesi dell’Europa occidentale dove è stata venduta anche con un altro nome quasi altrettanto sorprendente, quello di « VZ Cup».

Questa edizione speciale della CUPRA León si presenta con un unico colore di carrozzeria, l’esclusivo e caratteristico “Blu Petrolio” abbinato a dettagli in rame satinato e fibra di carbonio.

Info sugli interni e il motore

Anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono realizzate in fibra di carbonio, sebbene la tinta sia più scura e meno appariscente. Le minigonne laterali sono presentate in alluminio oscurato, mentre i cerchi in lega hanno un diametro di 19 pollici e sono verniciate in rame e grigio scuro.

Presenti anche le pinze freno Brembo, ma molto più particolari sono gli interni. L’atmosfera che si respira è quella tipica della competizione, mettendo in risalto soprattutto i sedili anteriori sportivi forniti da Sabelt e rivestiti in pelle nera o dello stesso colore esterno. Quelli di CUPRA hanno abbassato la loro posizione per offrire una maggiore ergonomia, aumentando allo stesso tempo lo spazio. Il volante è dotato di pulsanti per selezionare le diverse modalità di guida.

La CUPRA León VZ Carbon è proposta in Italia con tre versioni, due benzina e una PHEV. La prima monta il quattro cilindri 2.0 litri TSI con due potenze massime, 245 e 300 CV, mentre l’ibrida plug-in ha 245 CV, entrambe con cambio automatico DSG doppia frizione, anche se a benzina è 7 rapporti e nel PHEV a 6 velocità.