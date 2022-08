Un volantino davvero molto interessante è stato lanciato in questi giorni da Comet, la campagna promozionale convince i consumatori con una serie di ottime riduzioni di prezzo, interamente pensate per avvicinare il maggior numero di acquirenti ai prodotti più in voga del periodo.

Tutti coloro che comunque vi vorranno accedere, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure anche decidere di affidarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta la via ideale per riuscire ad avere la meglio, infatti è possibile godere di un risparmio notevole anche sulla spedizione presso il domicilio, considerata gratuita al superamento dei 49 euro di spesa.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon.

Comet: offerte e grandi sconti, ecco tutti i prezzi bassi

Con il volantino Comet, gli utenti possono pensare di mettere le mani su alcuni dei modelli più interessanti di tutta la lineup del 2022, a partire ad esempio dall’Apple iPhone 13 Pro, uno smartphone decisamente performante, ma mai troppo economico. Grazie alla campagna attuale, la spesa da sostenere si assesta attorno ai 1189 euro (per la variante con 128GB di memoria).

Volendo invece puntare fortissimo sul mondo dei foldable, l’occhio cade irrimediabilmente sul bellissimo Motorola Razr 5G, dispositivo iconico che ha fatto letteralmente la storia del settore, oggi acquistabile a soli 629 euro.

Non mancano ovviamente anche altri terminali decisamente più economici, tutti in vendita a meno di 400 euro, del calibro di Honor X7, Galaxy A53, Redmi Note 11, Motorola Edge 30, Oppo A54s e similari. Per i dettagli, collegatevi al sito.