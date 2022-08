BeReal, la piattaforma francese di condivisione di foto che è stata etichettata da alcuni come l’app “Anti-Instagram“, ha recentemente raggiunto il primo posto nella sezione dei social network dell’App Store.

BeReal è stato lanciato all’inizio del 2020 come social per la condivisione di foto. Il concetto dell’app è semplice: ogni giorno a un’ora diversa chiederà a tutti di scattare una foto, ma avrete due minuti per farlo.

I social network aumenteranno e diminuiranno sempre di popolarità durante tutto il loro ciclo di vita, poiché le generazioni cambiano, la tecnologia migliora e i nuovi aggiornamenti soddisfano o infastidiscono gli utenti. Le piattaforme di condivisione di foto come siti come Flickr o 500px non sono popolari come una volta e nonostante i nuovi cellulari rendano più facile che mai condividere le foto.

Molti utenti sono scontenti del fatto che Instagram si sta concentrando di più sui video e sui post suggeriti da estranei piuttosto che sulle foto.

Un’app che va contro tendenza

Ed è per questo che è emerso BeReal. L’app, con lo slogan “Your Friends for Real” spera di cambiare il modo in cui si interagisce con gli amici.

A differenza di Instagram, che consente caricamenti apparentemente infiniti, BeReal ti chiede di pubblicare una foto ogni giorno, solo una volta. L’idea è che catturi un’immagine ovunque tu sia e poi la pubblichi in tempo per scoprire cosa stanno facendo i tuoi amici.

Instagram è stato a lungo preso di mira dalla critica, molti utenti infatti pensano che promuova post che non rispecchiano a pieno la realtà. Le foto pubblicate sono spesso pianificate ed eseguite con cura.

Per questo BeReal sembra incoraggiare un modo più autentico di catturare i momenti che ci circondano.