I migliori smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, la nuova campagna promozionale convince tutti con una delle soluzioni più apprezzate e richieste del periodo, garantendo al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti.

Spendere poco con Unieuro appare sin da subito molto più semplice del previsto, per avere la certezza di risparmiare, è comunque possibile pensare di recarsi personalmente in negozio, oppure in egual misura affidarsi al sito ufficiale, il quale permette di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (a patto che l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro).

Unieuro, che sorpresa: i prezzi sono economici per tutti

Una selezione di ottimi sconti speciali vi attende proprio in questi giorni da Unieuro, la campagna promozionale convince con tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, rivolte anche verso la fascia alta della telefonia mobile.

Il prodotto di maggiore interesse commerciale, non può che essere l’ottimo Samsung Galaxy S22, questi risulta essere in commercio a soli 699 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata con le specifiche tecniche, o comunque le prestazioni che lo stesso prodotto è in grado di offrire al pubblico.

Nel caso in cui si fosse maggiormente interessati al mondo Apple, la scelta potrebbe ricadere irrimediabilmente sulla lineup del 2022, che comprende iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, oppure anche iPhone 13, il cui prezzo di vendita non va oltre i 789 euro richiesti per la variante da 256GB di memoria interna.