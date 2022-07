Prelievi e bancomat sono il passato: ora solo pagamenti con carta obbligatori

Quando vi recate dal vostro negozio di fiducia per alcune compere, magari siete abituati qui in Italia ad andare ancora prima al bancomat. Ora tutto questo non sarà più necessario perché ogni esercizio commerciale dovrà mettere a disposizione dei suoi clienti un dispositivo POS. Questa è la nuova regola che è in vigore ormai dallo scorso 30 giugno, la quale coinvolge tutto il paese e tutti i negozi. Non ci sarà più quindi alcun modo per andare contro i pagamenti elettronici, i quali dovranno essere offerti obbligatoriamente.

Per far abbandonare questa abitudine alle persone, ma soprattutto per rendergli più comunità, zio dei ministri ha confermato la nuova legge che prevede all’interno di ogni esercizio commerciale la presenza di un dispositivo POS per i pagamenti con carta. Questo sarà obbligatorio quindi con una multa di 30 € più il 4% della transazione negata per ogni commerciante che non esibirà il POS.

Bancomat e prelievi non più indispensabili: arriva l’obbligo dei pagamenti elettronici

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.