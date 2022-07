Le fonti di energia rinnovabile stanno sostituendo sempre più quelle tradizionali. Non molto tempo fa, le apparecchiature per l’energia alternativa erano più costose del petrolio e del carbone e il coefficiente di efficienza era piccolo. Tuttavia, il continuo sviluppo della tecnologia riduce il costo della produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili.

Ad oggi, la combinazione di turbine eoliche e pannelli solari è considerata uno degli approcci più efficaci e completi per ottenere energia verde.

Innovazioni nell’energia solare

L’energia solare presuppone l’esistenza di grandi aree per essere utlizzata e richiede strutture pesanti. Di recente la situazione è cambiata. Un approccio qualitativamente nuovo propone la tecnologia solare portatile. In realtà sono pannelli laminati semplici da installare e posizionabili quasi ovunque. Ha costi inferiori e ampie opportunità di implementazione.

Un altro passo nello sviluppo dell’energia solare sono le microcelle nelle finestre. Le finestre solari hanno un rivestimento che genera elettricità. Ciò non pregiudica la qualità del vetro e potrai goderti la vista dalla finestra.

Il pannello è costruito sull’elaborazione di nanofili. Ci sono fili sul tessuto di nanotubi di carbonio, una tecnologia che assorbe più energia del sole e aumenta l’efficienza della raccolta.

Il lavoro dei normali pannelli solari si basa sulla cattura di un raggio solare dallo spettro visibile. L’aggiunta di nuovi materiali ai pannelli solari impone di catturare lo spettro infrarosso dei raggi e produrre più elettricità.

Nuovo modo di sfruttare l’energia del vento

Le turbine eoliche ad asse orizzontale sono le costruzioni più comuni per l’elaborazione dell’energia eolica in elettricità, maa causano qualche inconveniente nel posizionamento. Inoltre, si tratta di strutture enormi, creano rumore, pericoli per gli uccelli e sono costose da mantenere.

I nuovi sviluppi dell’energia eolica mirano a catturare il numero massimo di flussi d’aria. Per realizzare questo obiettivo è stato inventato un dispositivo in grado di catturare il vento in tutte le direzioni e poi dirigerlo verso l’alto verso le pale orizzontali con un unico flusso. Il paravento è dotato di griglie per proteggere gli uccelli.

Lo sviluppo di nuove versioni di turbine offre un’alternativa alle pale. La distanza e il numero dei dischi nella turbina possono essere regolati per facilitare l’installazione e consentire di posizionare i generatori eolici in qualsiasi area.

Per la trasformazione dell’energia eolica in energia elettrica, gli inventori delle nuove turbine puntano ad ottenere il massimo rendimento con il minimo ingombro dell’impianto. Il motore a reazione divenne la base per lo sviluppo della turbina. Come nell’aereo, l’unità è dotata di lame statiche. Questo design crea un’amplificazione di potenza a causa di ulteriori torsioni appena prima dell’elemento rotante.