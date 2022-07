Nuove offerte sempre più speciali ed interessanti vi attendono in questi giorni da MediaWorld, la corrente campagna promozionale spinge gli utenti a raggiungere un livello di risparmio assolutamente inatteso, con enormi possibilità di acquisto.

Gli accessi agli sconti, come al solito del resto, sono estesi a tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque, con l’estensione diretta del sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce a domicilio, anche se viene richiesto il pagamento di un piccolo contributo.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, nasconde ottime offerte da non perdere, e codici sconto gratis da utilizzare su Amazon.

MediaWorld: tutti questi sconti sono assurdi

Con il volantino MediaWorld gli utenti possono prima di tutto pensare di mettere le mani su modelli leggermente meno costosi del solito, infatti parliamo di modelli in vendita a poco meno di 400 euro, ed in grado ugualmente di garantire discrete prestazioni generali. I dispositivi in questione vanno a toccare ad esempio Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Redmi 9A, Honor Magic 4 Lite, Redmi Note 11 o anche Xiaomi 11T Pro, tutti commercializzati alle medesime condizioni.

Nel caso in cui foste particolarmente interessati alla fascia alta della telefonia mobile, il consiglio è di puntare dritti verso un Samsung Galaxy S22+, disponibile nello stesso periodo a soli 917 euro, come anche il più economico, ma ugualmente amato, iPhone 13, il cui prezzo finale non supera i 779 euro. Tutti i prodotti sono elencati per comodità direttamente sul sito ufficiale, ove si trovano i singoli sconti che gli utenti possono godere.