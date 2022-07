Si prevede che le nuove schede grafiche di Nvidia richiederanno 450 W di potenza per la sola GPU e fino a 600 W a piena potenza.

Wallossek, un esperto di Tom’s Hardware, afferma che la GeForce RTX 3090 Ti di Nvidia fornisca informazioni sui piani dell’azienda per l’RTX 4090. I partner aggiuntivi (AIB) hanno confermato a Wallossek che i PCB della GeForce RTX 3090 Ti saranno simili alle schede di nuova generazione. Tuttavia, avverte che saranno “compatibili con i pin“. ma il resto sarà diverso. Piuttosto, le informazioni fornite dal design della scheda RTX 3090 Ti riguardano principalmente l’erogazione/il consumo di energia.

Nel suo rapporto, l’editore di Igor’s Lab delinea le sue precedenti previsioni sul consumo energetico della GeForce RTX e applica un modello simile all’RTX 4090.

Le GPU con architettura Ada Lovelace come la RTX 4090 dovrebbe consumare circa 20 W in meno di energia rispetto alla generazione precedente. Anche se sono chip VRAM più veloci, la quantità richiesta potrebbe essere dimezzata a causa della loro maggiore densità. Altre significative deduzioni fatte per arrivare al consumo massimo della GPU di 450 W provengono da MOSFET, ventole, PCB ed energia sprecata che verrà convertita in calore.

Un mostro di prestazioni

Precedenti perdite hanno fornito indicazioni che la più grande GPU Ada, probabilmente AD102 e utilizzata in una GTX 4090, offrirà fino a 18.432 CUDA core (il 75% in più rispetto alla RTX 3090). È probabile che entrambe queste cifre siano in qualche modo ridotte per la versione consumer. Le GPU Ada possono anche essere presenti nelle prime schede grafiche compatibili con PCIe 5.0.

Sfortunatamente, la serie GeForce GTX 4000 non dovrebbe essere lanciata prima di settembre. Se questa scala temporale è corretta, le informazioni diventeranno più accurate durante l’estate. Potremmo anche sperare in alcuni teaser ufficiali di Nvidia nel periodo del Computex.