Fino a qualche tempo fa sembrava cosa fatta il Pixel pieghevole, il primo smartphone pieghevole di casa Google che sarebbe dovuto arrivare sul mercato per competere direttamente con Samsung.

Dopo il lancio dei Pixel 6 si sono perse un po’ le tracce di quello che sarebbe dovuto arrivare sul mercato come Pixel Notepad. Ma attenzione, Google non ha abbandonato i sogni di pieghevole. Queste sono le ultime indiscrezioni.

Google crede ancora nei Pixel pieghevoli

Per l’applicazione Google Camera si starebbe lavorando all’implementazione di un’opzione riservata all’utilizzo su pieghevole. Tale opzione sarebbe identificata dal nome in codice Jupiter. Non è chiarissimo cosa dovrebbe proporre tale funzionalità: la prima ipotesi è che permetterà di inibire il cambio fotocamera, perché magari il pieghevole prevede la visualizzazione di ciò che viene visto dalla fotocamera posteriore e di ciò che viene visto dalla anteriore contemporaneamente.

Un’altra possibilità è che il pieghevole sarà in grado di essere capovolto per scattare selfie con la fotocamera posteriore. L’immagine che vedete qui sotto rappresenta l’icona assegnata a tale nuova opzione. Oltre a questo, nell’ultima versione della Google Camera sono stati scovati dei riferimenti a Hoshot. Si tratta di una nuova opzione che fornirà agli utenti dei suggerimenti utili per lo scatto ottimale di selfie.

Tali suggerimenti consisteranno in descrizioni testuali e un feedback aptico nel caso in cui l’inquadratura è particolarmente ottimizzata per la foto che si intende scattare. Infine, il teardown ha evidenziato in fase di sviluppo anche le modalità Amber e Amethyst. Non è esattamente di cosa si tratti ma è molto probabile che riguardi alcune modalità di registrazione video per i Pixel 6.