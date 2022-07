Sembra che vedremo un’altra funzionalità Samsung arrivare su Android 13. L’editor di Esper, Mishaal Rahman, ha rintracciato alcuni thread da un ingegnere Samsung. Sostanzialmente si parla della possibilità che Google potrebbe aggiungere la funzione di scrittura a mano su testo tramite S-Pen su Chrome grazie ad Android 13.

Apparentemente, questa funzione renderà Google Chrome su Android 13 più compatibile con i tablet. Android Police rileva che questa nuova funzione di scrittura a mano su testo sarà disponibile su campi di testo modificabili e non sulle password che appartengono ai moduli di Google Chrome e pagine internet. È interessante notare che i possessori di dispositivi Samsung con una S-Pen con Android 13 possono già utilizzare questa funzione.

Come funziona questa nuova feature

Per essere utilizzato con un dispositivo Samsung, è necessario utilizzare l’app Tastiera Samsung poiché solo questa può connettersi a Chrome per fornire il servizio chiamato in anteprima “DirectWriting“. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di un’API chiamata DirectWriting e un commit che consente l’input dalla scrittura a mano al testo in Chromium.

Nel frattempo, Samsung sta lavorando per aggiungere anche i gesti della S-Pen alla modalità di scrittura a mano su testo tramite Chrome; quindi anche altri dispositivi Android saranno in grado di utilizzare queste API di scrittura tramite penna, ma solo su piattaforme Android 13. Tuttavia, devono essere abilitati tramite le opzione da sviluppatore.

La funzione potrà essere ovviamente disattivata e attivata anche per questioni di sicurezza. Non si sa se verrà implementata anche in altri browser e le implicazioni che porterà in futuro, ma molti esperti sono fiduciosi del fatto che non dovrebbe essere rischioso utilizzarla, almeno per il momento.