Il volantino che Euronics ha deciso di lanciare in questo periodo, rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo. I prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, su un numero sempre crescente di prodotti.

La campagna promozionale di casa Euronics è limitata, come al solito del resto, ai singoli punti vendita in Italia, oltre che naturalmente a specifici soci di appartenenza. Avete capito bene, dovrete prestare la massima attenzione all’area stessa, verificando di persona l’eventuale validità presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: offerte dai prezzi insensati

Un numero elevato di sconti vi attende da Euronics, la maggior parte dei prodotti in promozione è in vendita ad un prezzo inferiore ai 450 euro, in modo da essere sicuri di avere accesso ad un elevato livello di risparmio, ed allo stesso tempo poter godere di discrete prestazioni generali.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione non è altro che il Samsung Galaxy S21 FE, oggi disponibile all’acquisto a non più di 450 euro, e proposto con un ottimo rapporto qualità/prezzo, data la richiesta finale indicata, considerando la qualità del terminale stesso.

Nel momento in cui, invece, si volesse cercare di spendere sempre meno, il consiglio è di puntare dritti verso Motorola Moto G52, Oppo A16, Redmi Note 11 Pro+, Redmi 10C, Oppo Find X5 Lite, Galaxy A13 e similari. Le altre proposte vi attendono in esclusiva assoluta sul sito ufficiale.