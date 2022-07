Esselunga prova ad accorciare le distanze nei confronti del più importante rivenditore di elettronica del nostro paese, con il lancio di una interessante campagna promozionale, focalizzata però su un singolo prodotto.

Gli sconti che andremo a raccontarvi, come al solito del resto, sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli utenti sono costretti a recarsi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di spendere poco o niente. In parallelo, ricordiamo che le condizioni di vendita sono invariate rispetto al passato.

Esselunga: spettacolari occasioni per tutti

Un volantino molto interessante vi attende in questi giorni in tutti i punti vendita di casa Esselunga, a differenza del solito, tuttavia, la campagna promozionale affonda le radici nel mondo degli accessori, offrendo all’utente la possibilità di acquistare le cuffiette true wireless ad un prezzo inferiore ai 25 euro.

Il modello in questione va a toccare le Motorola Moto Buds 120, un prodotto decisamente interessante, originariamente in vendita a 50 euro, caratterizzato da una autonomia eccellente, con una durata fino a 15 ore di utilizzo quasi continuativo, oltre a certificazione IPX5 per proteggere dagli schizzi d’acqua e dal sudore, ma anche controlli touch ed una buonissima ergonomia.

Il prodotto viene commercializzato con uno sconto del 50%, l’accesso allo stesso, lo ricordiamo, è però limitato esclusivamente agli utenti che possiedono la tessera Fidaty, per risparmiare al massimo sull’acquisto la dovrete eventualmente sottoscrivere (è comunque completamente gratuita).