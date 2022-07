Coop e ipercoop provano a farsi notare nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale sicuramente molto interessante, se non quasi unica nel proprio genere, impreziosita dalla presenza di prodotti sempre più economici e dal risparmio assicurato.

Tutti gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a voler accedere agli sconti, devono sapere che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. In aggiunta a ciò, ricordiamo che le condizioni di vendita sono invariate, ovvero gli acquisti prevedono garanzia di 24 mesi, ed anche no brand per la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte e tutti i prezzi più bassi

Il volantino di Coop e Ipercoop cerca di soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti possibili, andando a spaziare letteralmente tra le varie categorie merceologiche della tecnologia. Gli smartphone sono coinvolti con l’ottimo Xiaomi Redmi Note 11, un prodotto non propriamente costoso, né troppo economico, che potremmo definire dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale di soli 299 euro.

Dopo aver scelto lo smartphone, l’attenzione può essere spostata direttamente verso il mondo dei wearable, con la promozione relativa all’Amazfit Bip, attualmente disponibile all’acquisto a poco meno di 45 euro. Questi è uno smartwatch estremamente interessante, su cui tantissimi utenti nel mondo stanno facendo attualmente affidamento.

Per ultimi troviamo televisori anche da 40 pollici a meno di 220 euro, cosa volere di più?.