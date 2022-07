Un elenco di sconti shock vi attende in questi giorni direttamente da Comet, il volantino riesce a convincere gli utenti a spendere cifre decisamente più basse del normale, ed allo stesso tempo accedere ai migliori smartphone e prodotti di tecnologia.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati in ogni negozio, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, il quale come al solito prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 49 euro.

Comet: quali sono i prezzi da non perdere oggi

Le migliori offerte del volantino Comet partono dalla fascia bassa della telefonia mobile, infatti sono innumerevoli gli smartphone in promozione a meno di 400 euro, tra questi annoveriamo il recente Motorola Edge 30, passando per Honor X7, Honor X8, Galaxy A53, Redmi Note 11 o anche Oppo A54s.

Nel momento in cui si volesse puntare in alto, ecco arrivare l’ottimo foldable, l’iconico Motorola Razr 5G, disponibile all’acquisto a soli 629 euro, per poi virare sul top di gamma per antonomasia, il più costoso membro della famiglia iPhone del 2022. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone 13 Pro, disponibile all’acquisto nel periodo con un esborso finale di 1189 euro, un prezzo di tutto rispetto, considerata comunque la qualità dello stesso, e le sue prestazioni generali.

Tutti gli sconti del volantino Comet sono raccolti per comodità sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare un lungo elenco di sconti e di prezzi molto più bassi del normale.