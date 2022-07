I nuovi prezzi più bassi disponibili da Carrefour vanno a toccare innumerevoli prodotti di tecnologia, tra cui ad esempio gli smartphone di ultima generazione, e non solo, garantendo a tutti gli effetti un elevato livello di risparmio per gli utenti in Italia.

Spendere poco con Carrefour potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, a patto che siate disposti a recarvi personalmente in un qualsiasi negozio, poiché è impossibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Carrefour: occasioni ed offerte per tutti i gusti

Con Carrefour è davvero facilissimo pensare di spendere molto poco su ogni singolo acquisto effettuato, anche perché l’unico smartphone in promozione non è altro che lo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo assolutamente economico, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 89 euro (a dispetto dei 119 euro di listino originario).

Se siete tra gli utenti che non conoscono il prodotto in oggetto, cerchiamo di rammentarvi il tutto con un brevissimo briefing sulla scheda tecnica. Questa comprende il display da 6,53 pollici di diagonale, con batteria da 5000mAh dall’autonomia veramente eccellente, passando per 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, ma anche una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel.

Il volantino Carrefour strizza l’occhio anche ad altre categorie merceologiche ugualmente molto interessanti, il consiglio che vi possiamo dare è di approfittare degli sconti per riuscire a scoprire e conoscere da vicino quali sono i migliori prezzi bassi in circolazione, risparmiando al massimo.