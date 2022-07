Un volantino pieno zeppo di occasioni molto speciali vi attende in questi giorni da Bennet, la nuova campagna promozionale convince tutti con il lancio di una serie di riduzioni molto interessanti, applicate sulle più svariate categorie merceologiche.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole su moltissimi acquisti, in questo modo gli utenti hanno la certezza di riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di prestazioni ben superiori alle media stagionale. Gli acquisti, lo ricordiamo e sottolineiamo, devono sempre essere completati in esclusiva nei negozi (almeno per godere delle offerte elencate).

Bennet: offerte stratosferiche con questo volantino

La campagna promozionale di Bennet parte con il cercare di soddisfare i palati sopraffini degli utenti amanti del mondo Apple, in particolare sono disponibili innumerevoli sconti legati alla suddetta realtà, culminati con la presenza di iPhone 12, nella sua variante da 128GB di memoria interna, in vendita a soli 699 euro.

Nel momento in cui si volesse invece cercare di spendere molto meno su ogni prodotto, allora la scelta potrebbe sicuramente ricadere su uno tra Galaxy A32, Galaxy A12 o anche Redmi 9AT, tutti dispositivi in vendita a meno di 200 euro, e con i quali è possibile godere di discrete prestazioni, in confronto alla spesa da sostenere per l’acquisto stesso.

Le altre offerte del volantino Bennet sono a disposizione degli utenti direttamente sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare un lungo elenco di promozioni molto speciali per riuscire a spendere pochissimo.