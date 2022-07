Forse non tutti lo sanno, ma come per Amazon Photos e Google Foto esiste un’alternativa sviluppata dalla società di Jeff Bezos al servizio di cloud storage Google Drive, parliamo di Amazon Drive.

Questo servizio non ha avuto grande successo, e quindi è arrivato l’annuncio ufficiale della sua chiusura. Lo spegnimento definitivo dei server avverrà il 31 dicembre 2023. Ecco tutti i dettagli.

Amazon Drive: chiusura definitiva il 31 dicembre 2023

Nella sua nota ufficiale, Amazon spiega che lo spegnimento di Drive è motivato dal desiderio di concentrare tutte le risorse nello sviluppo di Photos “per garantire ai clienti una soluzione dedicata per l’archiviazione di foto e video”. Stando al comunicato, non ci saranno strumenti automatizzati per il trasferimento e il salvataggio dei dati.

Infatti bisognerà recarsi sul sito Web del servizio e scegliere manualmente file e cartelle da mantenere. Tuttavia, foto e video saranno trasferiti automaticamente su Amazon Photos, procedura che il servizio già completa “d’ufficio”. Già che ci siamo, vale la pena ricordare che per gli abbonati Prime Amazon Photos offre lo storage illimitato delle foto senza compressione, ma solo delle foto, non dei video. Per quelli ci sono 5 GB gratis, poi bisogna acquistare storage a parte.

Per chi ha una collezione di file molto grossa, può essere una buona soluzione fare ricorso alle app ufficiali per desktop o mobile. Tali app rimarranno online fino alla chiusura del servizio, tuttavia non riceveranno più aggiornamenti nemmeno di sicurezza. Gli utenti che hanno acquistato un piano premium (Amazon Drive offre 5 GB gratis a tutti) possono scegliere di cancellarlo in anticipo; è previsto un rimborso. che viene calcolato automaticamente durante la procedura.