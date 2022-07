Dopo aver annunciato al pubblico i dispositivi della nuova serie Xiaomi 12S, l’azienda si prepara al lancio del nuovo Xiaomi 12T Pro. Lo smartphone potrebbe essere molto vicino alla presentazione ufficiale.

La serie accoglierà due versioni differenti che, in Cina saranno chiamate Redmi K50S e Redmi K50S Pro mentre sul mercato globale potrebbero debuttare come Xiaomi 12T e 12T Pro.

Xiaomi 12T: il lancio della nuova serie di smartphone si avvicina!

Entro la fine di questo mese il colosso potrebbe annunciare i dispositivi e renderli disponibili all’acquisto soltanto sul mercato cinese. Nei prossimi mesi, invece, avremo modo di assistere al rilascio sul mercato globale.

Redmi K50S e K50S Pro, i cui rispettivi modelli europei saranno probabilmente chiamati Xiaomi 12T e 12T Pro, sono stati già svelati dalle indiscrezioni e, a quanto pare, sfoggeranno delle caratteristiche molto interessanti.

Il modello di punta potrebbe essere il primo smartphone a vantare un sensore fotografico da 200 megapixel. Stando a quanto riferito dal leaker Yogesh Brar, lo smartphone accoglierà il nuovo sensore, che sarà presente anche sul prossimo dispositivo Motorola, il cui lancio avverrà il 3 agosto. Qualora Xiaomi decidesse di anticipare l’azienda rivale procedendo con il lancio qualche giorno prima otterrebbe un vantaggio non indifferente. Accanto al sensore da 200 MP potrebbero trovare posto un sensore grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP.

La fotocamera non sarà l’unico punto di forza del dispositivo in arrivo. Le anticipazioni emerse in rete ci informano circa la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 e di un display da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. La fotocamera anteriore sarà da 20 MP. La batteria sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W.