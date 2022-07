Ogni estate WindTre lancia numerose offerte vantaggiose che mirano a sottrarre i clienti ai gestori rivali proponendo mensilmente delle straordinarie quantità di Giga a prezzi molto economici.

A partire da soli 7,99 euro al mese, infatti, è possibile ottenere ben 150 GB di traffico dati per la navigazione. Gli utenti interessati possono optare per la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay o per l’offerta WindTre Di Più Full 5G Summer Edition.

Passa a WindTre e ricevi 150 GB con le due offerte per i nuovi clienti!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital può essere attivata soltanto da alcuni nuovi clienti. Il gestore, infatti, rivolge la sua offerta esclusivamente agli utenti che effettuano la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Trasferendo il numero, i nuovi clienti riceveranno ogni mese una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione, a un costo di soli 8,99 euro al mese.

La WindTre Di Più FULL 5G, invece, può essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti i quali, andando incontro a una spesa di 14,99 euro al mese, ricevono: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’offerta include nel prezzo anche uno smartphone 5G. I clienti possono scegliere tra numerosi dispositivi presenti in listino ma, optando per uno Xiaomi Redmi Note 10 5G, non dovranno affrontare alcuna spesa iniziale né rate mensili extra.