WhatsApp offre tutto ciò che un’applicazione di questo livello dovrebbe permettere ai suoi clienti iscritti. Non a caso, l’applicazione è arrivata a oltre un miliardo di download dal Play Store, e altrettanti anche dall’App Store di casa Apple.

Ciò che appassiona tanto le persone, sono certamente le tante funzioni che WhatsApp offre ormai da tempo. Nonostante tutto sia pensato per essere perfetto, un aspetto non sarebbe ancora completo del tutto. Stiamo parlando della sicurezza, la quale avrebbe qualche falla non da attribuire però all’applicazione in sé.

Whatsapp, così gli utenti stanno rischiando grosso sulla loro privacy in chat

Le truffe sono all’ordine del giorno, e come abbiamo visto negli scorsi mesi, WhatsApp sarebbe proprio al centro di tutto ciò. Infatti tanti utenti hanno avuto problemi nelle ultime ore con una nuova truffa arrivata attraverso le catene.

L’assurdità di tutta questa situazione è proprio che gli utenti andrebbero a passarsi di chat in chat il pericolo senza pensarci. Quella che arriverebbe sotto forma di messaggio, sarebbe una truffa in grado di far credere a tutti che la propria privacy è stata già violata. Nel testo ci sarà un link che porterà gli utenti a capire di cosa si tratta, ma in realtà è tutto architettato alla perfezione.

Il link porterà gli utenti ad accettare molte autorizzazioni utili per concedere le conversazioni del proprio account a qualcuno di non identificato. Il nostro consiglio infatti quello di lasciare stare questi link, i quali portano solo danni a voi e alla vostra privacy in generale.