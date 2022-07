Vodafone: nuove offerte incredibili contro TIM, in regalo 100 giga gratis

Il mondo Vodafone diventa ancora più appetibile quando il gestore contatta i vecchi clienti per proporre loro un rientro. Sono tre le offerte che in questo caso possono diventare allettanti per quelli che hanno scelto di scappare presso altre aziende.

Vodafone vuole riprendersi i suoi utenti con delle offerte strepitose: ce ne sono tre diverse tra loro ma ugualmente efficaci

Le migliori opportunità di Vodafone per rientrare sono quelle che trovate qui sotto, le quali nonostante siano diverse tra loro riescono comunque ad incarnare l’essenza del gestore.

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25