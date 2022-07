I prezzi sono in fortissimo ribasso da Unieuro, con la più recente campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una situazione decisamente favorevole, pronta a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica.

I prodotti sono in forte promozione rispetto al prezzo originario di listino, con acquisti effettuabili in ogni negozio sul territorio, oltre che direttamente online. Quest’ultimo, ovvero il sito internet, permette a tutti di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, solo nel momento in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro effettivi.

Unieuro: quali sono i prezzi più bassi

Ancora poco tempo a disposizione per approfittare degli ottimi sconti Unieuro, la corrente campagna promozionale affonda le radici nella nomenclatura del SottoCosto, ciò sta a significare che eredita tutte le specifiche e le peculiarità, come ad esempio un quantitativo limitato di scorte effettivamente disponibili.

Sono innumerevoli gli smartphone, anche di fascia alta, in promozione, uno dei tanti non potrebbe che essere Galaxy S22, ottimo e bilanciato, se considerate che la spesa finale da sostenere non supera i 699 euro. Nel momenti in cui, invece, si fosse interessati al mondo Apple, l’attenzione viene catturata dall’intera lineup del 2022, come iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, ma anche iPhone 13, il cui prezzo non supera i 789 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono in esclusiva sul sito ufficiale di Unieuro, dove potrete scoprire i singoli prezzi e gli sconti attivati.